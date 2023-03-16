В Грузии оштрафовали ультраправых, которые сорвали и сожгли флаг ЕС

Министерство внутренних дел Грузии в четверг оштрафовало лидера "Консервативного движения" Зураба Махарадзе и четырех его соратников на тысячу лари (368 евро) каждого за то, что они сорвали и сожгли флаг ЕС, поднятый возле парламента Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В грузинском МВД также заявили, что "принимаются правовые меры в отношении других лиц, причастных к этому процессу".

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С 2022 года в Грузии осквернение выставленного государственным учреждением флага или герба ЕС, НАТО или другой международной организации, а также страны, с которой установлены дипломатические отношения, является правонарушением.

Подобные действия подлежат штрафу или административному лишению свободы на срок до 15 суток.

Напомним, днем 14 марта сторонники праворадикальной группы "Альт-Инфо" и ее политического крыла "Консервативное движение" провели акцию в центре Тбилиси с антизападными лозунгами. Во время нее возле парламента сорвали и сожгли флаг Евросоюза.

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"Альт-Инфо" и ранее неоднократно проводила антизападные акции под посольствами и запомнилась как одна из инициаторов нападений на журналистов во время прайда 5 июля 2021 года. Во время Прайд-недели 2022 года, все события которой были закрытыми, группа тоже попыталась устроить провокации, тогда задержали несколько десятков человек.

Об итогах масштабных протестов грузин против закона об "иноагентах" читайте в статье "Промежуточная победа европейской Грузии".