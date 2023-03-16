США найближчим часом оголосять новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати планують оголосити про нову військову допомогу Україні в межах зусиль із протидії російській агресії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", у четвер заявив координатор зі стратегічних Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, чергове оголошення пакета американської військової допомоги Києву відбудеться "найближчими днями".

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Він не уточнив, що може до нього входити, але підкреслив, що підтримка України з боку США "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати".

Нагадаємо, про останній пакет військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів США до цього оголосили 3 березня.

До нього увійшли боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньовані мостові переходи, боєприпаси та обладнання для підривних робіт, а також інші засоби технічного обслуговування, навчання та підтримки.

ВІДЕО ДНЯ

З моменту повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів.