США найближчим часом оголосять новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати планують оголосити про нову військову допомогу Україні в межах зусиль із протидії російській агресії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", у четвер заявив координатор зі стратегічних Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, чергове оголошення пакета американської військової допомоги Києву відбудеться "найближчими днями".

Він не уточнив, що може до нього входити, але підкреслив, що підтримка України з боку США "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати".

Нагадаємо, про останній пакет військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів США до цього оголосили 3 березня.

До нього увійшли боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньовані мостові переходи, боєприпаси та обладнання для підривних робіт, а також інші засоби технічного обслуговування, навчання та підтримки.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів.