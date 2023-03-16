Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США в ближайшее время объявят новый пакет военной помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 19:49
США в ближайшее время объявят новый пакет военной помощи Украине
Джон Кирби, фото: Getty Images

Соединенные Штаты планируют объявить о новой военной помощи Украине в рамках усилий по противодействию российской агрессии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", в четверг заявил координатор по стратегическим Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, очередное объявление пакета американской военной помощи Киеву состоится "в ближайшие дни".

Реклама:

Он не уточнил, что может в него входить, но подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных во всем мире с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить".

Напомним, о последнем пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов США до этого объявили 3 марта.

В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостовые переходы, боеприпасы и оборудование для подрывных работ, а также другие средства технического обслуживания, обучения и поддержки.

ВИДЕО ДНЯ

С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.

Темы: СШАУкраинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
США
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: