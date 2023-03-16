США в ближайшее время объявят новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты планируют объявить о новой военной помощи Украине в рамках усилий по противодействию российской агрессии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", в четверг заявил координатор по стратегическим Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, очередное объявление пакета американской военной помощи Киеву состоится "в ближайшие дни".

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Он не уточнил, что может в него входить, но подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных во всем мире с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить".

Напомним, о последнем пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов США до этого объявили 3 марта.

В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостовые переходы, боеприпасы и оборудование для подрывных работ, а также другие средства технического обслуживания, обучения и поддержки.

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С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.