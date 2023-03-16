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Рішення Польщі надати літаки Україні не спонукатиме США відправити F-16 - Білий дім

Четвер, 16 березня 2023, 21:00
Рішення Польщі надати літаки Україні не спонукатиме США відправити F-16 - Білий дім
Фото: getty Images

Сполучені Штати як і раніше не планують відправляти в Україну американські літаки F-16 попри рішення Польщі надати винищувачі.

Про це сказав представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кірбі відмовився схвалити рішення, сказавши, що, на його думку, США не слід "характеризувати рішення Польщі тим чи іншим чином".

"Це не змінює наших розрахунків щодо F-16. Це суверенні рішення будь-якої країни, і ми поважаємо ці суверенні рішення", - сказав він, додавши пізніше: "Вони самі визначають не тільки те, що вони збираються дати, а й те, як вони збираються це охарактеризувати".

Президент США Джо Байден раніше заявив, що постачання американських винищувачів наразі не розглядають, хоча він і не виключив їх повністю.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.

Як відомо, Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які було знято з озброєння минулого року. 15 березня уряд почав розглядати питання, але поки неофіційно і ніяких рішень не приймали.

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Теми: ПольщаСШАУкраїнавинищувачі
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