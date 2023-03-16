Решение Польши дать самолеты Украине не побудит США отправить F-16 - Белый дом

Соединенные Штаты по-прежнему не планируют отправлять в Украину американские самолеты F-16, несмотря на решение Польши предоставить истребители.

Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Кирби отказался одобрить решение, сказав, что, по его мнению, США не следует "характеризовать решение Польши тем или иным образом".

"Это не меняет наших расчетов по F-16. Это суверенные решения любой страны, и мы уважаем эти суверенные решения", - сказал он, добавив позже: "Они сами определяют не только то, что они собираются дать, но и то, как они собираются это охарактеризовать".

Президент США Джо Байден ранее заявил, что поставки американских истребителей пока не рассматривают, хотя он и не исключил их полностью.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу в ближайшие дни четырех МиГ-29 Украине.

Как сообщалось, Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29, которые были сняты с вооружения в прошлом году. 15 марта правительство начало рассматривать вопрос, но пока неофициально и никаких решений не принимали.