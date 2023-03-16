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США вважають, що Росія знайшла невеликі уламки збитого безпілотника - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 20:18
США вважають, що Росія знайшла невеликі уламки збитого безпілотника - ЗМІ
Фото: Getty Images

Сполучені Штати вважають, що Росія підняла в Чорному морі частину уламків американського безпілотника, який розбився після небезпечного перехопленням російським Су-27.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника, знайомий з цим питанням, пише "Європейська правда".

Чиновник описав знайдені уламки як шматки скловолокна або невеликі уламки безпілотника MQ-9 Reaper.

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Адміністрація президента США раніше виключила потенційну можливість отримати будь-яку чутливу розвідувальну інформацію з уламків.

"Ми унеможливили для них будь-яку розвідувальну цінність уламків цього безпілотника, які б залишки не були на поверхні води", - заявив Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

За словами американських офіційних осіб, після зіткнення безпілотника з винищувачем, оператори БПЛА вжили заходів, щоб стерти чутливе програмне забезпечення, перш ніж він впав у Чорне море.

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"Все, що залишилося ... що плаває, ймовірно, буде корпусом управління польотом і тому подібними речами. Ймовірно, нічого, що має реальну внутрішню цінність для них з точки зору реінжинірингу або чогось подібного", - сказав Кірбі.

У четвер США показали мапу з приблизними місцями і часом інциденту за участі безпілотника MQ-9 Reaper і російських винищувачів Су-27.

Американські військові також оприлюднили розсекречене відео зіткнення безпілотника з російським винищувачем над Чорним морем, яке відбулося у вівторок.

Теми: СШАРосіябезпілотникиЧорне море
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