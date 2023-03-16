США считают, что Россия нашла небольшие обломки сбитого беспилотника - СМИ

Соединенные Штаты считают, что Россия подняла в Черном море часть обломков американского беспилотника, который разбился после опасного перехвата российским Су-27.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Чиновник описал найденные обломки как куски стекловолокна или небольшие обломки беспилотника MQ-9 Reaper.

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Администрация президента США ранее исключила потенциальную возможность получить любую чувствительную разведывательную информацию из обломков.

"Мы сделали невозможным для них любую разведывательную ценность обломков этого беспилотника, какие бы остатки ни были на поверхности воды", - заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США.

По словам американских официальных лиц, после столкновения беспилотника с истребителем, операторы БПЛА приняли меры, чтобы стереть чувствительное программное обеспечение, прежде чем он упал в Черное море.

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"Все, что осталось ... что плавает, вероятно, будет корпусом управления полетом и тому подобными вещами. Вероятно, ничего, что имеет реальную внутреннюю ценность для них с точки зрения реинжиниринга или чего-то подобного", - сказал Кирби.

В четверг США показали карту с примерными местами и временем инцидента с участием беспилотника MQ-9 Reaper и российских истребителей Су-27.

Американские военные также обнародовали рассекреченное видео столкновения беспилотника с российским истребителем над Черным морем, которое произошло во вторник.