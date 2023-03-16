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У Раді Європи в річницю видворення РФ заявили, що не шкодують через це рішення

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 20:27
У Раді Європи в річницю видворення РФ заявили, що не шкодують через це рішення
Ілюстративне фото Getty Images

Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір у четвер наголосила, що виключення Росії з Ради Європи відбулось у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві Гильфадоттір, яка нині також очолює Комітет міністрів РЄ, з нагоди річниці виключення Росії.

За словами очільниці МЗС Ісландії, Російська Федерація була виключена за "невиправданий і неспровокований військовий напад на Україну, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту Ради Європи.

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"Таким чином, Рада Європи чітко продемонструвала свою відданість Статуту та підтримку України", – наголосила вона.

Гильфадоттір також згадала про свій недавній візит до України, де вона на власні очі побачила наслідки агресії Росії проти України, засудила дії Москви й високо оцінила мужність і рішучість українського народу в боротьбі за свободу.

"Хочу підкреслити, що Російська Федерація несе повну відповідальність за позбавлення людей, які перебувають під її юрисдикцією, захисту, передбаченого Європейською конвенцією з прав людини, і наголошую на безумовному зобов'язанні Російської Федерації повністю виконати остаточні рішення Європейського суду з прав людини", – додала голова Комітету міністрів Ради Європи.

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Також Гильфадоттір підтвердила, що теми підтримки України та забезпечення відповідальності за агресію посідатимуть чільне місце на саміті Ради Європи, який відбудеться в Рейк'явіку 16-17 травня 2023 року.

Нагадаємо, у березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання РФ з організації, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Перед цим Росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

Про наслідки вигнання Росії з Ради Європи "ЄвроПравда" детально розповідала у статті: РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ.

Теми: ЄСРосіявійна
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