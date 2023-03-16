В Совете Европы в годовщину выдворения РФ заявили, что не жалеют из-за этого решения

Министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир в четверг подчеркнула, что исключение России из Совета Европы состоялось в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении Гильфадоттир, которая сейчас также возглавляет Комитет министров СЕ, по случаю годовщины исключения России.

По словам руководительницы МИД Исландии, Российская Федерация была исключена за "неоправданное и неспровоцированное военное нападение на Украину, что является вопиющим нарушением международного права, в частности Устава Совета Европы.

"Таким образом, Совет Европы четко продемонстрировал свою преданность Уставу и поддержку Украины", - подчеркнула она.

Гильфадоттир также вспомнила о своем недавнем визите в Украину, где она воочию увидела последствия агрессии России против Украины, осудила действия Москвы и высоко оценила мужество и решимость украинского народа в борьбе за свободу.

"Хочу подчеркнуть, что Российская Федерация несет полную ответственность за лишение людей, находящихся под ее юрисдикцией, защиты, предусмотренной Европейской конвенцией по правам человека, и подчеркиваю безусловное обязательство Российской Федерации полностью выполнить окончательные решения Европейского суда по правам человека", - добавила председатель Комитета министров Совета Европы.

Также Гильфадоттир подтвердила, что темы поддержки Украины и обеспечения ответственности за агрессию будут занимать видное место на саммите Совета Европы, который состоится в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года.

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Напомним, в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства. Перед этим Россия, поняв, что не избежит исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

О последствиях изгнания России из Совета Европы "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье: РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.