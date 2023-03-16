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У Швейцарії притягуватимуть до відповідальності за злочин агресії

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 21:51
У Швейцарії притягуватимуть до відповідальності за злочин агресії
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Федеральні збори (парламент) Швейцарії в четвер схвалили законопроєкт, який закріпить у законодавстві країни відповідальність за злочин агресії й дозволить карати за неї на швейцарській території.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пропозицію вніс член Ради кантонів (верхньої палати) Карло Соммаруга. Він зауважив, що Швейцарія наразі не має повноважень переслідувати осіб, які вчинили злочин агресії, маючи на увазі агресію Росії проти України.

"Якби Швейцарія включила злочин агресії до свого законодавства, вона б посилила боротьбу з безкарністю за найтяжчі злочини за міжнародним правом. Включення цього злочину було б корисним зокрема у сфері міжнародної правової допомоги", – пояснив парламентар.

Опоненти ініціативи стверджували, що в разі ухвалення законопроєкту швейцарська влада буде змушена судити, чи мав місце акт агресії між двома державами.

А проте, в четвер Національна рада Швейцарії схвалила законопроєкт 127 голосами проти 53, а Рада держав – 30 голосами проти 8.

У 2015 році Швейцарія ратифікувала поправки до Римського статуту Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії. До актів агресії відносяться вторгнення, військова окупація або анексія силою, а також блокада портів або узбережжя в порушення Статуту ООН.

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Як відомо, наразі Україна намагається заручитись підтримкою міжнародної спільноти для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. У четвер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що до держав, що підтримують ідею трибуналу, долучилась Австрія, і тепер ця група налічує 33 країни.

Читайте також: Трибунал щодо злочину агресії РФ: за якою схемою має бути створений "суд для Путіна".

Теми: Швейцаріяагітація
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