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В Швейцарии будут привлекать к ответственности за преступление агрессии

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 21:51
В Швейцарии будут привлекать к ответственности за преступление агрессии
скриншот

Федеральное собрание (парламент) Швейцарии в четверг одобрило законопроект, который закрепит в законодательстве страны ответственность за преступление агрессии и позволит наказывать за нее на швейцарской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Предложение внес член Совета кантонов (верхней палаты) Карло Соммаруга. Он отметил, что Швейцария пока не имеет полномочий преследовать лиц, совершивших преступление агрессии, имея в виду агрессию России против Украины.

"Если бы Швейцария включила преступление агрессии в свое законодательство, она бы усилила борьбу с безнаказанностью за тяжкие преступления по международному праву. Включение этого преступления было бы полезным в частности в сфере международной правовой помощи", - пояснил парламентарий.

Оппоненты инициативы утверждали, что в случае принятия законопроекта швейцарские власти будут вынуждены судить, имел ли место акт агрессии между двумя государствами.

Тем не менее, в четверг Национальный совет Швейцарии одобрил законопроект 127 голосами против 53, а Совет государств - 30 голосами против 8.

В 2015 году Швейцария ратифицировала поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда относительно преступления агрессии. К актам агрессии относятся вторжение, военная оккупация или аннексия силой, а также блокада портов или побережья в нарушение Устава ООН.

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Как известно, сейчас Украина пытается заручиться поддержкой международного сообщества для создания специального трибунала по преступлению агрессии России. В четверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что к государствам, поддерживающим идею трибунала, присоединилась Австрия, и теперь эта группа насчитывает 33 страны.

Читайте также: Трибунал по преступлению агрессии РФ: по какой схеме должен быть создан "суд для Путина".

Темы: Швейцарияагитация
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