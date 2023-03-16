Президент Чорногорії розпустив парламент

Президент Чорногорії Міло Джуканович у четвер видав указ про розпуск парламенту після того, як йому не вдалось сформувати уряд.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на чорногорську телерадіокомпанію RTCG.

Джуканович раніше стверджував, що, згідно з висновками його юридичних радників, має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори через те, що депутати так і не спромоглись затвердити уряд.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року після провалу уряду, що затвердив скандальну угоду із Сербською православною церквою, парламент обрав прем’єром Міодрага Лекича, використавши ймовірно, неконституційну процедуру.

Після тривалих переговорів новий уряд так і не було сформовано.

Після указу позачергові парламентські вибори в Чорногорії можуть призначатись не раніш, як через 60 днів після розпуску, і не пізніш, як через 100 днів – тобто вони відбудуться десь наприкінці травня – на початку червня 2023 року.

Очікується, що Міло Джуканович оголосить остаточну дату виборів уже в п’ятницю.

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Паралельно вже в неділю мають відбутись вибори президента Чорногорії, де беруть участь сім кандидатів, включно з чинним президентом Міло Джукановичем.

Більше про це дивіться у свіжій розмові "Європейської правди" з журналісткою, редакторкою порталу "Балканський оглядач" Наталією Іщенко.