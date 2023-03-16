Президент Черногории распустил парламент

Президент Черногории Мило Джуканович в четверг издал указ о роспуске парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на черногорскую телерадиокомпанию RTCG.

Джуканович ранее утверждал, что, согласно выводам его юридических советников, имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы из-за того, что депутаты так и не смогли утвердить правительство.

Напомним, что в декабре 2022 года после провала правительства, утвердившего скандальное соглашение с Сербской православной церковью, парламент избрал премьером Миодрага Лекича, использовав вероятно, неконституционную процедуру.

После длительных переговоров новое правительство так и не было сформировано.

После указа внеочередные парламентские выборы в Черногории могут назначаться не ранее, чем через 60 дней после роспуска, и не позднее, чем через 100 дней - то есть они состоятся где-то в конце мая - начале июня 2023 года.

Ожидается, что Мило Джуканович объявит окончательную дату выборов уже в пятницу.

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Параллельно уже в воскресенье должны состояться выборы президента Черногории, где участвуют семь кандидатов, включая действующего президента Мило Джукановича.

Больше об этом смотрите в свежей беседе "Европейской правды" с журналисткой, редактором портала "Балканский обозреватель" Натальей Ищенко.