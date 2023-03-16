Посли G7 розповіли про важливість антикорупції й співпраці з місцевою владою у процесі відбудови

Посли країн-членів "Групи семи" в четвер провели зустріч із очільником новоствореного Державного агентства з питань відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Найємом.

Про це йдеться в повідомленні послів G7 у Twitter, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Найєм повідомив представникам країн "Групи семи" про діяльність та пріоритети Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

"Ми наголосили на критичній важливості антикорупційних заходів та координації між відомством та органами місцевого самоврядування в контексті відбудови та відновлення", – додали посли G7.

Як відомо, 13 січня уряд створив на базі Держагентства інфраструктурних проєктів та "Укравтодор" нову структуру – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яку очолив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Держагентство покликане "оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проєктів", пов’язаних із відбудовою України після наслідків російської агресії.

Профільний віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков після цього оголосив, що запропонував американським партнерам запровадити механізм з аудиту допомоги США для проєктів відновлення спільно Рахунковою палатою.

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Передбачається, що саме Держагентство з відновлення й розвитку інфраструктури буде управляти коштами Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Натомість нинішній порядок їхньої реалізації, на думку деяких експертів, містить корупційні ризики.