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Посли G7 розповіли про важливість антикорупції й співпраці з місцевою владою у процесі відбудови

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 21:03
Посли G7 розповіли про важливість антикорупції й співпраці з місцевою владою у процесі відбудови
ФОТО: TWITTER G7AMBREFORMUA

Посли країн-членів "Групи семи" в четвер провели зустріч із очільником новоствореного Державного агентства з питань відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Найємом.

Про це йдеться в повідомленні послів G7 у Twitter, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Найєм повідомив представникам країн "Групи семи" про діяльність та пріоритети Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

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"Ми наголосили на критичній важливості антикорупційних заходів та координації між відомством та органами місцевого самоврядування в контексті відбудови та відновлення", – додали посли G7.

Як відомо, 13 січня уряд створив на базі Держагентства інфраструктурних проєктів та "Укравтодор" нову структуру – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яку очолив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Держагентство покликане "оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проєктів", пов’язаних із відбудовою України після наслідків російської агресії.

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Профільний віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков після цього оголосив, що запропонував американським партнерам запровадити механізм з аудиту допомоги США для проєктів відновлення спільно Рахунковою палатою.

Передбачається, що саме Держагентство з відновлення й розвитку інфраструктури буде управляти коштами Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Натомість нинішній порядок їхньої реалізації, на думку деяких експертів, містить корупційні ризики.

Теми: G7корупціяУкраїнавлада
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