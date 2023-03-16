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Послы G7 рассказали о важности антикоррупции и сотрудничества с местными властями в процессе восстановления

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 22:03
Послы G7 рассказали о важности антикоррупции и сотрудничества с местными властями в процессе восстановления
ФОТО: TWITTER G7AMBREFORMUA

Послы стран-членов "Группы семи" в четверг провели встречу с главой новосозданного Государственного агентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры Мустафой Найемом.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Найем сообщил представителям стран "Группы семи" о деятельности и приоритетах Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

Как известно, 13 января правительство создало на базе Госагентства инфраструктурных проектов и "Укравтодор" новую структуру - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, которую возглавил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Госагентство призвано "оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов", связанных с восстановлением Украины после последствий российской агрессии.

Профильный вице-премьер-министр Александр Кубраков после этого объявил, что предложил американским партнерам ввести механизм по аудиту помощи США для проектов восстановления совместно Счетной палатой.

Предполагается, что именно Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры будет управлять средствами Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Зато нынешний порядок их реализации, по мнению некоторых экспертов, содержит коррупционные риски.

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Темы: G7коррупцияУкраинавласть
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