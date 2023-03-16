Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы G7 рассказали о важности антикоррупции и сотрудничества с местными властями в процессе восстановления

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 21:03
Послы G7 рассказали о важности антикоррупции и сотрудничества с местными властями в процессе восстановления
ФОТО: TWITTER G7AMBREFORMUA

Послы стран-членов "Группы семи" в четверг провели встречу с главой новосозданного Государственного агентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры Мустафой Найемом.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Найем сообщил представителям стран "Группы семи" о деятельности и приоритетах Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

Реклама:

Как известно, 13 января правительство создало на базе Госагентства инфраструктурных проектов и "Укравтодор" новую структуру - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, которую возглавил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Госагентство призвано "оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов", связанных с восстановлением Украины после последствий российской агрессии.

Профильный вице-премьер-министр Александр Кубраков после этого объявил, что предложил американским партнерам ввести механизм по аудиту помощи США для проектов восстановления совместно Счетной палатой.

ВИДЕО ДНЯ

Предполагается, что именно Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры будет управлять средствами Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Зато нынешний порядок их реализации, по мнению некоторых экспертов, содержит коррупционные риски.

Темы: G7коррупцияУкраинавласть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
G7
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна
FT: Китай будет подталкивать БРИКС стать геополитическим соперником G7
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: