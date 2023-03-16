Польський суд виніс вирок у справі про резонансне вбивство мера Гданська

Суд польського Гданська в четвер засудив до довічного ув’язнення Стефана Вільмонта за вбивство колишнього мера Павла Адамовича понад три роки тому, яке спричинило резонанс у Польщі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Вільмонта визнали винним у скоєнні вбивства Адамовича з прямим умислом внаслідок мотивації, що заслуговує на особливий осуд. За рішенням суду, Вільмонт відбуватиме покарання в одиночній камері в поєднанні з терапією та зможе подати прохання про дострокове звільнення після 40 років ув'язнення.

Суд вирішив оприлюднити повне ім’я та фото засудженого з огляду на публічний характер злочину та суспільний інтерес до справи; розкриття власних даних вимагав і сам Вільмонт.

"Стефан Вільмонт вчинив злочин, який не має прецеденту в історії Польщі", – заявила головуюча суддя Олександра Качмарек і підкреслила, що вбивство мера Гданська відбулося на очах у тисяч глядачів і громадськості. Під час обґрунтування вироку суд також наголосив на хорошій підготовці доказів слідством.

До цього Окружна прокуратура в Гданську розслідувала справу протягом майже трьох років. На тривалість розслідування вплинуло, серед іншого, призначення трьох груп експертів, які визначали психічне здоров'я обвинувачених.

Нагадаємо, вбивство мера Гданська Павла Адамовича сталося 13 січня 2019 року під час фінального концерту Великого різдвяного благодійного оркестру.

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Вільмонт безперешкодно вибіг на сцену та завдав Адамовичу кілька ножових ударів. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він нібито і напав на Адамовича.

Лікарі не змогли врятувати життя мера Гданська, і 14 січня Адамович помер. Позаяк вбивство відбулось на тлі кампанії перед місцевими виборами, вбивство багаторічного мера Гданська, який перебував на посаді з 1998-го, тоді набуло політичного характеру.

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