Польский суд вынес приговор по делу о резонансном убийстве мэра Гданьска

Суд польского Гданьска в четверг приговорил к пожизненному заключению Стефана Вильмонта за убийство бывшего мэра Павла Адамовича более трех лет назад, которое вызвало резонанс в Польше.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Вильмонта признали виновным в совершении убийства Адамовича с прямым умыслом вследствие мотивации, заслуживающей особого осуждения. По решению суда, Вильмонт будет отбывать наказание в одиночной камере в сочетании с терапией и сможет подать прошение о досрочном освобождении после 40 лет заключения.

Суд решил обнародовать полное имя и фото осужденного, учитывая публичный характер преступления и общественный интерес к делу; раскрытия собственных данных требовал и сам Вильмонт.

"Стефан Вильмонт совершил преступление, которое не имеет прецедента в истории Польши", - заявила председательствующая судья Александра Качмарек и подчеркнула, что убийство мэра Гданьска произошло на глазах у тысяч зрителей и общественности. Во время обоснования приговора суд также отметил хорошую подготовку доказательств следствием.

До этого Окружная прокуратура в Гданьске расследовала дело в течение почти трех лет. На длительность расследования повлияло, среди прочего, назначение трех групп экспертов, которые определяли психическое здоровье обвиняемых.

Напомним, убийство мэра Гданьска Павла Адамовича произошло 13 января 2019 года во время финального концерта Большого рождественского благотворительного оркестра.

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Вильмонт беспрепятственно выбежал на сцену и нанес Адамовичу несколько ножевых ударов. Затем мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная "Гражданская платформа" его пытала. Именно поэтому он якобы и напал на Адамовича.

Врачи не смогли спасти жизнь мэра Гданьска, и 14 января Адамович умер. Поскольку убийство произошло на фоне кампании перед местными выборами, убийство многолетнего мэра Гданьска, который находился в должности с 1998-го, тогда приобрело политический характер.

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