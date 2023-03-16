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Польский суд вынес приговор по делу о резонансном убийстве мэра Гданьска

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 21:10
Польский суд вынес приговор по делу о резонансном убийстве мэра Гданьска
Стефан Вильмонт в зале суда ФОТО: РАР

Суд польского Гданьска в четверг приговорил к пожизненному заключению Стефана Вильмонта за убийство бывшего мэра Павла Адамовича более трех лет назад, которое вызвало резонанс в Польше.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Вильмонта признали виновным в совершении убийства Адамовича с прямым умыслом вследствие мотивации, заслуживающей особого осуждения. По решению суда, Вильмонт будет отбывать наказание в одиночной камере в сочетании с терапией и сможет подать прошение о досрочном освобождении после 40 лет заключения.

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Суд решил обнародовать полное имя и фото осужденного, учитывая публичный характер преступления и общественный интерес к делу; раскрытия собственных данных требовал и сам Вильмонт.

"Стефан Вильмонт совершил преступление, которое не имеет прецедента в истории Польши", - заявила председательствующая судья Александра Качмарек и подчеркнула, что убийство мэра Гданьска произошло на глазах у тысяч зрителей и общественности. Во время обоснования приговора суд также отметил хорошую подготовку доказательств следствием.

До этого Окружная прокуратура в Гданьске расследовала дело в течение почти трех лет. На длительность расследования повлияло, среди прочего, назначение трех групп экспертов, которые определяли психическое здоровье обвиняемых.

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Напомним, убийство мэра Гданьска Павла Адамовича произошло 13 января 2019 года во время финального концерта Большого рождественского благотворительного оркестра.

Вильмонт беспрепятственно выбежал на сцену и нанес Адамовичу несколько ножевых ударов. Затем мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная "Гражданская платформа" его пытала. Именно поэтому он якобы и напал на Адамовича.

Врачи не смогли спасти жизнь мэра Гданьска, и 14 января Адамович умер. Поскольку убийство произошло на фоне кампании перед местными выборами, убийство многолетнего мэра Гданьска, который находился в должности с 1998-го, тогда приобрело политический характер.

Читайте больше здесь: Ненависть убивает: почему смерть мэра Гданьска всколыхнула Польшу.

Темы: Польшакриминал
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