В Туреччині заборонили обслуговувати російські літаки американського походження

Міністерство митниці і торгівлі Туреччини заборонило постачати паливо та надавати супутні послуги літакам американського походження, якщо вони пов'язані з РФ та Білоруссю.

Джерело: AirportHaber



Дослівно: "Згідно з прийнятим рішенням, з 14 березня було припинено надання різноманітних послуг літакам, виробленим у США та перебуваючим під російсько-білоруським контролем".

Деталі: Відтепер у Туреччині заборонені дозаправка та супутні послуги для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків або літаків, виготовлених у будь-якій іноземній країні та містять понад 25% сировини американського походження, якщо вони прямують до Росії та Білорусі.

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Рішення було прийнято відповідно до листа Управління промисловості та безпеки щодо практики експорту Міністерства торгівлі США.