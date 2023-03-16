Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Турции запретили обслуживать российские самолеты американского происхождения

Алена МазуренкоЧетверг, 16 марта 2023, 22:56
В Турции запретили обслуживать российские самолеты американского происхождения
фото: Fasttailwind

Министерство таможни и торговли Турции запретило поставлять топливо и оказывать сопутствующие услуги самолетам американского происхождения, если они связаны с РФ и Беларусью.

Источник: AirportHaber

Дословно: "Согласно принятому решению, с 14 марта было прекращено предоставление различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем".

Реклама:

Детали: Отныне в Турции запрещены дозаправка и сопутствующие услуги для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов или самолетов, изготовленных в любой иностранной стране и содержащих более 25% сырья американского происхождения, если они направляются в Россию и Беларусь.

Решение было принято в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности по практике экспорта Министерства торговли США.

 
запрещённые самолёты

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ТурцияРосcияСШАавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: