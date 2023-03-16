В Турции запретили обслуживать российские самолеты американского происхождения

Министерство таможни и торговли Турции запретило поставлять топливо и оказывать сопутствующие услуги самолетам американского происхождения, если они связаны с РФ и Беларусью.

Источник: AirportHaber

Дословно: "Согласно принятому решению, с 14 марта было прекращено предоставление различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем".

Детали: Отныне в Турции запрещены дозаправка и сопутствующие услуги для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов или самолетов, изготовленных в любой иностранной стране и содержащих более 25% сырья американского происхождения, если они направляются в Россию и Беларусь.

Решение было принято в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности по практике экспорта Министерства торговли США.