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Українка здобула перше в історії "золото" Кубка світу з артистичного плавання

"Українська правда"Четвер, 16 березня 2023, 23:42
Українка здобула перше в історії золото Кубка світу з артистичного плавання
Фєдіна, фото з Facebook

На першому етапі Кубка світу з артистичного плавання в Канаді українка Марта Фєдіна здобула золоту медаль у технічній програмі.

Джерело: пряма трансляція змагань, НОК України та олімпійська команда у Телеграм

Дослівно: "Золотом відкриває міжнародний сезон збірна України з артистичного плавання!

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Марта Фєдіна зійшла на найвищу сходинку п’єдесталу пошани у технічному соло і таким чином принесла нашій збірній першу нагороду Кубка світу, що стартував сьогодні у канадському Маркемі".

Деталі: Перший в історії старт у рамках Кубка світу відбувся серед жінок-одиночниць у технічній програмі, де за медалі змагалися 10 спортсменок.

Українка виступала під номером 7 і здобула перемогу.

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скриншот

За свій виступ під пісню "Чарівна скрипка" Фєдіна отримала 245.2917 бала, випередивши на два з половиною бали приму японської команди Юкіко Інуі, яка стала срібною призеркою.

"Бронза" змагань -  у канадської плавчині Одрі Ламоте.

Теми: спорт
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