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Украинка завоевала первое в истории "золото" Кубка мира по артистическому плаванию

"Украинская правда"Пятница, 17 марта 2023, 00:42
Украинка завоевала первое в истории золото Кубка мира по артистическому плаванию
Федина, фото из Facebook

На первом этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде украинка Марта Федина завоевала золотую медаль в технической программе.

Источник: прямая трансляция соревнований, НОК Украины и олимпийская команда в Телеграмм

Дословно: "Золотом открывает международный сезон сборная Украины по артистическому плаванию!

Марта Федина взошла на высшую ступеньку пьедестала почета в техническом соло и таким образом принесла нашей сборной первую награду Кубка мира, который стартовал сегодня в канадском Маркеме".

Детали: Первый в истории старт в рамках Кубка мира состоялся среди женщин-одиночниц в технической программе, где за медали соревновались 10 спортсменок.

Украинка выступала под номером 7 и одержала победу.

 
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За свое выступление под песню "Волшебная скрипка" Федина получила 245.2917 балла, опередив на два с половиной балла приму японской команды Юкико Инуи, которая стала серебряным призером.

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Темы: спорт
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