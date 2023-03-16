Украинка завоевала первое в истории "золото" Кубка мира по артистическому плаванию

На первом этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде украинка Марта Федина завоевала золотую медаль в технической программе.

Источник: прямая трансляция соревнований, НОК Украины и олимпийская команда в Телеграмм

Дословно: "Золотом открывает международный сезон сборная Украины по артистическому плаванию!

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Марта Федина взошла на высшую ступеньку пьедестала почета в техническом соло и таким образом принесла нашей сборной первую награду Кубка мира, который стартовал сегодня в канадском Маркеме".

Детали: Первый в истории старт в рамках Кубка мира состоялся среди женщин-одиночниц в технической программе, где за медали соревновались 10 спортсменок.

Украинка выступала под номером 7 и одержала победу.

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За свое выступление под песню "Волшебная скрипка" Федина получила 245.2917 балла, опередив на два с половиной балла приму японской команды Юкико Инуи, которая стала серебряным призером.

"Бронза" соревнований – у канадской пловчихи Одри Ламоте.