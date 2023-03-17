Україна вироблятиме ядерне паливо, яке замінить російське на ринку ЄС – Міненерго

Україна вироблятиме ядерне паливо для своїх атомних енергоблоків, а згодом і для експорту, зокрема в європейські країни.

Джерело: пресслужба Міністерства енергетики

Пряма мова міністра енергетики Германа Галущенка: "На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій.

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Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse.

Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн".

"Україна є світовим лідером у галузі атомної енергетики.

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І сьогодні наші фахівці-ядерники спільно з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити Росію зі світового ринку ядерних технологій".

Деталі: У відомстві зазначають, що в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Україна своєю чергою вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440.

Проєкт реалізується НАЕК "Енергоатом" у рамках співпраці з американською компанією Westinghouse

За словами міністра, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій.

У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року – на промислове виробництво голівок для паливних касет.

Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива Енергоатом планує вийти за три роки.