Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна вироблятиме ядерне паливо, яке замінить російське на ринку ЄС – Міненерго

Ольга Глущенко П'ятниця, 17 березня 2023, 02:40
Україна вироблятиме ядерне паливо, яке замінить російське на ринку ЄС – Міненерго
Герман Галущенко, фото: Facebook

Україна вироблятиме ядерне паливо для своїх атомних енергоблоків, а згодом і для експорту, зокрема в європейські країни.

Джерело: пресслужба Міністерства енергетики

Пряма мова міністра енергетики Германа Галущенка: "На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій.

Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse.

Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн".

"Україна є світовим лідером у галузі атомної енергетики.

І сьогодні наші фахівці-ядерники спільно з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити Росію зі світового ринку ядерних технологій".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У відомстві зазначають, що в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Україна своєю чергою вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440.

Проєкт реалізується НАЕК "Енергоатом" у рамках співпраці з американською компанією Westinghouse

За словами міністра, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій.

У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року – на промислове виробництво голівок для паливних касет.

Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива Енергоатом планує вийти за три роки.

Теми: енергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У НАТО обговорюють ідею про розміщення до 300 тисяч військових на кордоні з РФ – ЗМІ

2023 рік може стати переломним у впливі санкцій на РФ – експерти

Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії

Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння

Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром

"Зернову угоду" продовжено на 120 днів - Кубраков

Усі новини...
енергетика
За рік війни регулятор наклав штрафи на суму 6,8 мільйона на підприємства сфери енергетики
Енергосистема працює з резервом потужності – Міненерго
У Києві та області скасували планові відключення світла
Останні новини
09:37
У Чорному морі – два російські носії "Калібрів"
09:26
Розвідка Британії пояснила, чому окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області
09:11
відеоВинищувачі Британії та Німеччини вдруге за тиждень перехопили літаки РФ біля Естонії
08:57
відеоПутін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав "командний пункт" вояк
08:42
Німеччина виконає ордер на арешт Путіна, якщо він приїде - міністр
08:29
Захисники знищили понад 50 російських танків, броньованих машин та артсистем
07:25
Після втрат під Вугледаром російські військові намагаються уникнути відправки на війну – Генштаб
07:01
Сили оборони відбили понад 80 ворожих атак – зведення
06:35
Пригожин вигадує інформприводи, щоб виправдати неспроможність "Вагнера" оточити Бахмут – ISW
05:31
фото, відеоПутін відвідав Маріуполь – російські пропагандисти
Усі новини...