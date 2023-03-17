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Украина будет производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке ЕС – Минэнерго

Ольга ГлущенкоПятница, 17 марта 2023, 02:40
Украина будет производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке ЕС – Минэнерго
Герман Галущенко, фото: Facebook

Украина будет производить ядерное топливо для своих атомных энергоблоков, а впоследствии и для экспорта, в частности в европейские страны.

Источник: пресс-служба Министерства энергетики

Прямая речь министра энергетики Германа Галущенко: "К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий.

В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse.

Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран".

"Украина является мировым лидером в области атомной энергетики.

И сегодня наши специалисты-ядерщики совместно с американскими партнерами работают над тем, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка ядерных технологий".

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Детали: В ведомстве отмечают, что в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина в свою очередь уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а затем начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440.

Проект реализуется НАЭК "Энергоатом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse

По словам министра, на производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций.

В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году - на промышленное производство головок для топливных кассет.

Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти через три года.

Темы: энергетика
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