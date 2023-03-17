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Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 06:27
Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок
фото з twitter ЄП

Міноборони Бельгії має намір передати 240 військових вантажівок для Збройних сил України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання De Standaard.

Перша партія з 240 вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat поїде до України вже наступного тижня.

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Бельгійській армії належить ціле сімейство вантажівок Volvo, загалом 400 одиниць. Це вантажні моделі, моделі з тентом або краном, і навіть деякі евакуатори. Замість того, щоб просто поступово виводити вантажівки з експлуатації - нові наземні транспортні засоби будуть поставлятися з цього року - більшість з них тепер будуть відправлені в Україну.

"Часто акцент робиться на поставках озброєння, але українські підрозділи також дуже чекають на ці вантажівки. Під час конфлікту логістика є щонайменше такою ж важливою, як і зброя" – зазначили в Міноборони Бельгії.

Вантажівки були в експлуатації з початку 1990-х років. Тому кілька місяців тому було розпочато масштабну операцію з їх перевірки та ремонту. У Міноборони переконані, що 240 машин, які зараз відправляються до української армії, перебувають у хорошому стані. Всі інструкції та запасні частини, які ще були на складі, також включені в комплект поставки.

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Думка про те, що бельгійська армія відправляє свій "старий мотлох", категорично заперечується у оборонному відомстві Бельгії.

"З цього приводу відбуваються тісні консультації в оборонній контактній групі з питань України. Нічого не постачається українцям, чого б вони самі не попросили і не потребували", - заявляють в Міноборони.

Міністр оборони Людівін Дедондер каже, що кожен український запит перевіряється на предмет його здійсненності в оборонному відомстві та бельгійській промисловості.

"У середу на засіданні контактної групи з питань оборони України я підтвердила, що наша країна надає всю можливу підтримку і буде продовжувати це робити", - зазначила вона.

Вона додала, що окрім поставки вантажівок, 100 бельгійських інструкторів також візьмуть участь у підготовці українських солдатів.

Головною перевагою Volvo є те, що їх механіка відносно проста. Тому українці не потребують додаткового навчання, щоб розпочати експлуатацію або самостійно забезпечити технічне обслуговування.

Нагадаємо, загальний обсяг активів російських фізичних та юридичних осіб, заморожених у Бельгії за рік із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, становить 58 мільярдів євро. Це найбільше в ЄС.

Теми: Бельгіядопомога Українівійна
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