Бельгия предоставит Украине 240 военных грузовиков

Минобороны Бельгии намерено передать 240 военных грузовиков для Вооруженных сил Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание De Standaard.

Первая партия из 240 грузовиков Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat поедет в Украину уже на следующей неделе.

Бельгийской армии принадлежит целое семейство грузовиков Volvo, всего 400 единиц. Это грузовые модели, модели с тентом или краном, и даже некоторые эвакуаторы. Вместо того, чтобы просто постепенно выводить грузовики из эксплуатации - новые наземные транспортные средства будут поставляться с этого года - большинство из них теперь будут отправлены в Украину.

"Часто акцент делается на поставках вооружения, но украинские подразделения также очень ждут эти грузовики. Во время конфликта логистика является по меньшей мере такой же важной, как и оружие", - отметили в Минобороны Бельгии.

Грузовики были в эксплуатации с начала 1990-х годов. Поэтому несколько месяцев назад была начата масштабная операция по их проверке и ремонту. В Минобороны убеждены, что 240 машин, которые сейчас отправляются в украинскую армию, находятся в хорошем состоянии. Все инструкции и запасные части, которые еще были на складе, также включены в комплект поставки.

Мнение о том, что бельгийская армия отправляет свой "старый хлам", категорически отрицается в оборонном ведомстве Бельгии.

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"По этому поводу происходят тесные консультации в оборонной контактной группе по вопросам Украины. Ничего не поставляется украинцам, чего бы они сами не попросили и не нуждались", - заявляют в Минобороны.

Министр обороны Людивин Дедондер говорит, что каждый украинский запрос проверяется на предмет его выполнимости в оборонном ведомстве и бельгийской промышленности.

"В среду на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины я подтвердила, что наша страна оказывает всю возможную поддержку и будет продолжать это делать", - отметила она.

Она добавила, что кроме поставки грузовиков, 100 бельгийских инструкторов также примут участие в подготовке украинских солдат.

Главным преимуществом Volvo является то, что их механика относительно проста. Поэтому украинцы не нуждаются в дополнительном обучении, чтобы начать эксплуатацию или самостоятельно обеспечить техническое обслуживание.

Напомним, общий объем активов российских физических и юридических лиц, замороженных в Бельгии за год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, составляет 58 миллиардов евро. Это больше всего в ЕС.