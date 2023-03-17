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США схвалили продаж Польщі 800 ракет Hellfire

П'ятниця, 17 березня 2023, 06:53
США схвалили продаж Польщі 800 ракет Hellfire
фото: twitter ЄП

Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі ракет Hellfire і супутнього обладнання орієнтовною вартістю 150 млн доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Агентства оборонної і безпекової співпраці США.

Польща зробила запит на закупівлю 800 ракет AGM-114R2 Hellfire і чотирьох тренувальних ракет M36 Hellfire.

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"Сюди також входить технічна допомога Офісу програми з наземних засобів ураження тактичної авіації; технічна допомога Директорату з управління безпекою; технічна допомога Об'єднаним системам ударних засобів ураження; секретні і несекретні публікації; запасні частини; ремонт і повернення; зберігання; та інші пов'язані з цим елементи логістики і програмної підтримки. Загальна кошторисна вартість становить 150 мільйонів доларів США" - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що можливий продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки союзника по НАТО.

Це також сприятиме досягненню військових цілей Польщі щодо оновлення потенціалу, а також подальшому підвищенню оперативної сумісності зі Сполученими Штатами та іншими союзниками.

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"Польща має намір використати ці оборонні товари і послуги для модернізації своїх збройних сил і розширення їхньої спроможності зміцнювати оборону країни і стримувати регіональні загрози" - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що про постачання ракет Hellfire Україні минулого року оголошувала Норвегія.

Теми: ПольщаСША
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