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США одобрили продажу Польше 800 ракет Hellfire 800 ракет Hellfire

Пятница, 17 марта 2023, 06:53
США одобрили продажу Польше 800 ракет Hellfire 800 ракет Hellfire
фото: twitter ЕП

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 150 млн долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Агентства оборонного  сотрудничества США.

Польша сделала запрос на закупку 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и четырех тренировочных ракет M36 Hellfire.

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"Сюда также входит техническая помощь Офису программы по наземным средствам поражения тактической авиации; техническая помощь Директорату по управлению безопасностью; техническая помощь Объединенным системам ударных средств поражения; секретные и несекретные публикации; запасные части; ремонт и возврат; хранение; и другие связанные с этим элементы логистики и программной поддержки. Общая сметная стоимость составляет 150 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможная продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности союзника по НАТО.

Это также будет способствовать достижению военных целей Польши по обновлению потенциала, а также дальнейшему повышению оперативной совместимости с Соединенными Штатами и другими союзниками.

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"Польша намерена использовать эти оборонные товары и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения их способности укреплять оборону страны и сдерживать региональные угрозы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что о поставках ракет Hellfire Украине в прошлом году объявляла Норвегия.

Темы: ПольшаСША
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