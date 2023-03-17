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Окупанти завдали 4 авіаудари по Авдіївці: зруйнована частина висотки – ОП

Ірина БалачукП'ятниця, 17 березня 2023, 09:35
Окупанти завдали 4 авіаудари по Авдіївці: зруйнована частина висотки – ОП
ФОТО З TELEGRAM ЄРМАКА

Вранці 17 березня російські війська завдали 4 авіаударів по місту Авдіївка Донецької області, минулося без жертв, але знищений житловий будинок.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Росіяни нанесли 4 авіаудари по Авдіївці. Жертв немає".

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Деталі: Чиновник опублікував жахливе фото з місця удару і додав, що обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. 

 
фото з Telegram Єрмака 

Єрмак також підкреслив, що бої за Авдіївку тривають.

Керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш уточнив, що окупанти вдарили по Авдіївці, ймовірно, ракетою Х-59, інформацію про можливих постраждалих ще з’ясовують.  

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ФОТО з TELEGRAM Барабаша

Пряма мова Барабаша: "Росіяни вкотре перемогли житловий будинок в Авдіївці. Щойно, імовірно ракетою Х-59 путінські шакали влучили у багатоповерхову будівлю, де досі проживали люди. На фото – наслідки обстрілу. Інформацію про постраждалих з‘ясовуємо". 

 
ФОТО з TELEGRAM Барабаша

Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за добу 16 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Торецьку та селі Красногорівка – та ще 8 людей поранили.  

Теми: Донецька областьвійнажертви
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