Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти завдали 4 авіаудари по Авдіївці: зруйнована частина висотки – ОП

Ірина БалачукП'ятниця, 17 березня 2023, 10:35
Окупанти завдали 4 авіаудари по Авдіївці: зруйнована частина висотки – ОП
ФОТО З TELEGRAM ЄРМАКА

Вранці 17 березня російські війська завдали 4 авіаударів по місту Авдіївка Донецької області, минулося без жертв, але знищений житловий будинок.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Росіяни нанесли 4 авіаудари по Авдіївці. Жертв немає".

Деталі: Чиновник опублікував жахливе фото з місця удару і додав, що обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. 

 
фото з Telegram Єрмака 

Єрмак також підкреслив, що бої за Авдіївку тривають.

Керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш уточнив, що окупанти вдарили по Авдіївці, ймовірно, ракетою Х-59, інформацію про можливих постраждалих ще з’ясовують.  

 
ФОТО з TELEGRAM Барабаша

Пряма мова Барабаша: "Росіяни вкотре перемогли житловий будинок в Авдіївці. Щойно, імовірно ракетою Х-59 путінські шакали влучили у багатоповерхову будівлю, де досі проживали люди. На фото – наслідки обстрілу. Інформацію про постраждалих з‘ясовуємо". 

ВІДЕО ДНЯ
 
ФОТО з TELEGRAM Барабаша

Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за добу 16 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Торецьку та селі Красногорівка – та ще 8 людей поранили.  

Теми: Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоПутін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав "командний пункт" вояк

У НАТО обговорюють ідею про розміщення до 300 тисяч військових на кордоні з РФ – ЗМІ

2023 рік може стати переломним у впливі санкцій на РФ – експерти

Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії

Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння

Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром

Усі новини...
Донецька область
Росія готується відновити наступ на Вугледар – Генштаб
Прикордонники показали ніч на передовій в районі Донецька: обстріли нон-стоп, "фосфор", дрони
ЗСУ збили китайський дрон з канадською начинкою – CNN
Останні новини
13:15
Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку
13:02
фотоТелескоп "Хаббл" сфотографував кулясте зіркове скупчення Мессьє 55
12:51
Компаніям в ЄС не вистачає вибухових речовин, щоб виробляти більше боєприпасів для України - FT
12:26
фотоЧоловіки у гідрокостюмах та з автомобільними камерами хотіли перепливти кордон
12:00
фотоУ Нацгвардії розповіли про порятунок службових собак з Луганщини
11:47
НАТО прискорить розгортання військ на східному кордоні, йдеться про 300 тисяч військових - ЗМІ
11:30
UBS вимагає 6 мільярдів доларів гарантій для угоди з Credit Suisse
11:08
Росія відреагувала на готовність Німеччини до арешту Путіна
10:39
У Чорногорії проводять вибори президента
10:25
У Німеччині вчені з'ясували, як рідна мова може впливати на мозок людини – дослідження
Усі новини...