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Оккупанты нанесли 4 авиаудара по Авдеевке: разрушена часть высотки – ОП

Ирина БалачукПятница, 17 марта 2023, 09:35
Оккупанты нанесли 4 авиаудара по Авдеевке: разрушена часть высотки – ОП
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЕРМАКА

Утром 17 марта российские войска нанесли 4 авиаудара по городу Авдеевка Донецкой области, обошлось без жертв, но уничтожен жилой дом.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в Telegram 

Прямая речь Ермака: "Россияне нанесли 4 авиаудара по Авдеевке. Жертв нет".

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Детали: Чиновник опубликовал ужасное фото с места удара и добавил, что обстрелы города происходят фактически круглосуточно. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЕРМАКА

Ермак также подчеркнул, что бои за Авдеевку продолжаются.

Руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш уточнил, что оккупанты ударили по Авдеевке, вероятно, ракетой Х-59, информацию о возможных пострадавших еще выясняют.  

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ФОТО ИЗ TELEGRAM Барабаша

Прямая речь Барабаша: "Россияне в очередной раз победили жилой дом в Авдеевке. Только что, вероятно ракетой Х-59 путинские шакалы попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди. На фото – последствия обстрела. Информацию о пострадавших выясняем". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM Барабаша

В то же время глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за сутки 16 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Торецке и селе Красногоровка – и еще 8 человек ранили. 

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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