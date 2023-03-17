Оккупанты нанесли 4 авиаудара по Авдеевке: разрушена часть высотки – ОП
Утром 17 марта российские войска нанесли 4 авиаудара по городу Авдеевка Донецкой области, обошлось без жертв, но уничтожен жилой дом.
Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в Telegram
Прямая речь Ермака: "Россияне нанесли 4 авиаудара по Авдеевке. Жертв нет".
Детали: Чиновник опубликовал ужасное фото с места удара и добавил, что обстрелы города происходят фактически круглосуточно.
Ермак также подчеркнул, что бои за Авдеевку продолжаются.
Руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш уточнил, что оккупанты ударили по Авдеевке, вероятно, ракетой Х-59, информацию о возможных пострадавших еще выясняют.
Прямая речь Барабаша: "Россияне в очередной раз победили жилой дом в Авдеевке. Только что, вероятно ракетой Х-59 путинские шакалы попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди. На фото – последствия обстрела. Информацию о пострадавших выясняем".
В то же время глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за сутки 16 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Торецке и селе Красногоровка – и еще 8 человек ранили.