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ЗМІ розкрили плани Кремля щодо переобрання Путіна вп’яте

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 17 березня 2023, 09:58
ЗМІ розкрили плани Кремля щодо переобрання Путіна вп’яте
Володимир Путін, фото: getty Images

Адміністрація Володимира Путіна сформулювала попередні "ідеологічні установки" президентської кампанії 2024 року, згідно з якими нинішній очільник Росії буде позиціонуватись, як "хранитель традиційних цінностей".

Джерело: "Meduza" з посиланням на джерела

Дослівно: "За задумом АП, на чергових виборах Володимир Путін позиціонуватиметься насамперед як "хранитель традиційних цінностей". Крім того, кремлівські ідеологи мають намір зробити ставку на риторику про "моральну перевагу" Росії над іншими країнами".

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Деталі: Близький до Кремля співрозмовник видання зазначив, що "консервативну ізоляціоністську ідеологію" для нової президентської кампанії "почали опрацьовувати" ще до початку війни, наприкінці 2021 року.

Тоді в Кремлі розмірковували про те, що тема "антизахідного консерватизму" має поступово витіснити просування ідей "русского міра" в риториці чиновників і пропагандистів. Виборцям планувалося продавати образ Росії як "держави в собі", що зберігає традиції і відносно мало взаємодіє із зовнішнім світом.

Зараз ці напрацювання скоригували: тема "русского мира", до якого нібито належать багато країн колишнього СРСР, має стати частиною концепції "держави в собі".

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Джерела видання кажуть,  що однією з ідеологічних основ кампанії стануть напрацювання проекту "ДНК Росії". Цим проектом, покликаним вивчати "російський світогляд", політичний блок Кремля займається разом із просвітницьким товариством "Знання".

Що таке "російський світогляд", організатори проекту чітко не пояснюють. Видання припускає на основі тверджень ідеологів, що це певні "ціннісні константи", "властиві" Росії протягом усієї її історії. Серед цих "констант" - "общинність, почуття обов'язку і надцілі, екзистенційна стійкість і пріоритет нематеріального над меркантильним".

На закритому семінарі, де обговорювалась президентська кампанія, також визначили, що Путін має перевершити свої ж результати 2018 року - тоді він отримав 76,69% голосів за явки 67,54% (на виборах 2012-го ці показники були 63,6% голосів за явки 65,34%).

Нагадаємо: Першою особою держави Путін став 1999 року, коли за рішенням Бориса Єльцина його призначили виконувачем обов'язків президента РФ. Пост глави держави на постійній основі Путін обійняв у березні 2000 року. Потім переобирався у 2004, 2012, 2018 роках.

Теми: ПутінРосіявибори
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