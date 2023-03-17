Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ раскрыли планы Кремля по переизбранию Путина в пятый раз

Станислав ПогориловПятница, 17 марта 2023, 10:58
СМИ раскрыли планы Кремля по переизбранию Путина в пятый раз
Владимир Путин, фото: getty Images

Администрация Владимира Путина сформулировала предварительные "идеологические установки" президентской кампании 2024 года, согласно которым нынешний глава России будет позиционироваться, как "хранитель традиционных ценностей".

Источник: "Meduza" со ссылкой на источники

Дословно: "По замыслу АП, на очередных выборах Владимир Путин будет позиционироваться прежде всего как "хранитель традиционных ценностей". Кроме того, кремлевские идеологи намерены сделать ставку на риторику о "моральном превосходстве" России над другими странами".

Детали: Близкий к Кремлю собеседник издания отметил, что "консервативную изоляционистскую идеологию" для новой президентской кампании "начали прорабатывать" еще до начала войны, в конце 2021 года.

Тогда в Кремле рассуждали о том, что тема "антизападного консерватизма" должна постепенно вытеснить продвижение идей "русского мира" в риторике чиновников и пропагандистов. Избирателям планировалось продавать образ России как "государства в себе", сохраняющего традиции и относительно мало взаимодействующего с внешним миром.

Сейчас эти наработки скорректировали: тема "русского мира", к которому якобы относятся многие страны бывшего СССР, должна стать частью концепции "государства в себе".

Источники издания говорят, что одной из идеологических основ кампании станут наработки проекта "ДНК России". Этим проектом, призванным изучать "русское мировоззрение", политический блок Кремля занимается вместе с просветительским обществом "Знание".

ВИДЕО ДНЯ

Что такое "русское мировоззрение", организаторы проекта четко не объясняют. Издание предполагает на основе утверждений идеологов, что это некие "ценностные константы", "присущие" России на протяжении всей ее истории. Среди этих "констант" - "общинность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным".

На закрытом семинаре, где обсуждалась президентская кампания, также определили, что Путин должен превзойти свои же результаты 2018 года - тогда он получил 76,69% голосов при явке 67,54% (на выборах 2012-го эти показатели были 63,6% голосов при явке 65,34%).

Напомним: Первым лицом государства Путин стал в 1999 году, когда по решению Бориса Ельцина его назначили исполняющим обязанности президента РФ. Пост главы государства на постоянной основе Путин занял в марте 2000 года. Затем переизбирался в 2004, 2012, 2018 годах.

Темы: ПутинРосcиявиборы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Путин
Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы подчеркнуть собственную влиятельность – ISW
Организаторы отменили большой концерт-митинг к годовщине аннексии Крыма в "Лужниках"
Песков заявил, что Путин подаст декларацию о доходах, но видеть ее всем необязательно
Последние новости
20:50
Подоляк о "мирном плане" Китая: Не имеет логики и содержит противоречия
20:23
G7 отреагировала на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты
19:49
В Польше задержали четырех украинцев: перевозили нелегальных мигрантов
19:35
Пограничники отбили 4 штурма в Бахмуте и "отминусовали" оккупантов
19:13
Вучич говорит, что "не подпишет соглашение" с Косово, на которое официально согласился
19:05
видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
Все новости...