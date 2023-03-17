СМИ раскрыли планы Кремля по переизбранию Путина в пятый раз

Администрация Владимира Путина сформулировала предварительные "идеологические установки" президентской кампании 2024 года, согласно которым нынешний глава России будет позиционироваться, как "хранитель традиционных ценностей".

Источник: "Meduza" со ссылкой на источники

Дословно: "По замыслу АП, на очередных выборах Владимир Путин будет позиционироваться прежде всего как "хранитель традиционных ценностей". Кроме того, кремлевские идеологи намерены сделать ставку на риторику о "моральном превосходстве" России над другими странами".

Детали: Близкий к Кремлю собеседник издания отметил, что "консервативную изоляционистскую идеологию" для новой президентской кампании "начали прорабатывать" еще до начала войны, в конце 2021 года.

Тогда в Кремле рассуждали о том, что тема "антизападного консерватизма" должна постепенно вытеснить продвижение идей "русского мира" в риторике чиновников и пропагандистов. Избирателям планировалось продавать образ России как "государства в себе", сохраняющего традиции и относительно мало взаимодействующего с внешним миром.

Сейчас эти наработки скорректировали: тема "русского мира", к которому якобы относятся многие страны бывшего СССР, должна стать частью концепции "государства в себе".

Источники издания говорят, что одной из идеологических основ кампании станут наработки проекта "ДНК России". Этим проектом, призванным изучать "русское мировоззрение", политический блок Кремля занимается вместе с просветительским обществом "Знание".

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Что такое "русское мировоззрение", организаторы проекта четко не объясняют. Издание предполагает на основе утверждений идеологов, что это некие "ценностные константы", "присущие" России на протяжении всей ее истории. Среди этих "констант" - "общинность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным".

На закрытом семинаре, где обсуждалась президентская кампания, также определили, что Путин должен превзойти свои же результаты 2018 года - тогда он получил 76,69% голосов при явке 67,54% (на выборах 2012-го эти показатели были 63,6% голосов при явке 65,34%).

Напомним: Первым лицом государства Путин стал в 1999 году, когда по решению Бориса Ельцина его назначили исполняющим обязанности президента РФ. Пост главы государства на постоянной основе Путин занял в марте 2000 года. Затем переизбирался в 2004, 2012, 2018 годах.