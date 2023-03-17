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ЄС анонсував виплату Україні 2-го траншу макрофіну на €1,5 млрд з 18 млрд

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 10:06

ЄС наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги загалом на 18 млрд євро.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пише "Європейська правда".

Домбровскіс зазначив у своєму Twitter, що ЄС розраховує наступного тижня здійснити другий платіж на суму 1,5 млрд євро у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.

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"ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив віцепрезидент Європейської комісії.

Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала в січні.

Рішення про цей пакет допомоги ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього. 

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Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україні отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань.

Макрофінансова допомога - кредит, який Україна отримує під вигідний відсоток.

Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".

Теми: ЄСУкраїнагроші
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