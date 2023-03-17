ЕС анонсировал выплату Украине 2-го транша макрофина на €1,5 млрд из 18 млрд

ЕС на следующей неделе перечислит Украине второй транш макрофинансовой помощи из пакета помощи в целом на 18 млрд евро.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пишет "Европейская правда".

Домбровскис отметил в своем Twitter, что ЕС рассчитывает на следующей неделе осуществить второй платеж на сумму 1,5 млрд евро в виде экстренной помощи, чтобы помочь Украине удовлетворить насущные потребности.

"ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверил вице-президент Европейской комиссии.

Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе.

Решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина будет получать только за выполнение взятых обязательств.

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Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".