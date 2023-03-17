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ЕС анонсировал выплату Украине 2-го транша макрофина на €1,5 млрд из 18 млрд

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 10:06

ЕС на следующей неделе перечислит Украине второй транш макрофинансовой помощи из пакета помощи в целом на 18 млрд евро.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пишет "Европейская правда".

Домбровскис отметил в своем Twitter, что ЕС рассчитывает на следующей неделе осуществить второй платеж на сумму 1,5 млрд евро в виде экстренной помощи, чтобы помочь Украине удовлетворить насущные потребности.

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"ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверил вице-президент Европейской комиссии.

Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе.

Решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

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Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина будет получать только за выполнение взятых обязательств.

Макрофинансовая помощь - кредит, который Украина получает под выгодный процент.

Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".

Темы: ЕСУкраинаденьги
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