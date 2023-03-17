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Словаччина передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 11:28
Словаччина передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29
Фото: Getty Images

Уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. 

Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Гегер на пресконференції у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Гегер на брифінгу повідомив, що уряд одноголосно схвалив угоду про передачу Україні в дар винищувачів МіГ-29 та надасть літаки спільно з Польщею.

"Сьогодні уряд одноголосно схвалив міжнародну угоду, на підставі якої було прийнято рішення про надання Україні МіГів і частини системи ППО "Куб", - цитує Гегера видання Aktuality.

Він також підкреслив, що винищувачі будуть служити для захисту українців, а не для використання літаків для нападу. 

Словаччина повинна отримати 900 мільйонів євро компенсації від союзників за винищувачі.

Винищувачі досі перебувають у Словаччині, міністр оборони Надь не повідомив на брифінгу, коли їх передадуть Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Словаччина оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.

Таким чином вже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.

Сполучені Штати після рішення Польщі заявили, що як і раніше не планують відправляти в Україну американські літаки F-16.

Теми: СловаччинавинищувачівійнаУкраїна
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