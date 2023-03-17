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Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 11:28
Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29
Фото: Getty Images

Правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29.

Об этом заявил премьер-министр Эдуард Гегер на пресс-конференции в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Гегер на брифинге сообщил, что правительство единогласно одобрило соглашение о передаче Украине в дар истребителей МиГ-29 и предоставит самолеты совместно с Польшей.

"Сегодня правительство единогласно одобрило международное соглашение, на основании которого было принято решение о предоставлении Украине МиГов и части системы ПВО "Куб", - цитирует Гегера издание Aktuality.

Он также подчеркнул, что истребители будут служить для защиты украинцев, а не для использования самолетов для нападения.

Словакия должна получить 900 миллионов евро компенсации от союзников за истребители.

Словакия объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу в ближайшие дни четырех МиГ-29 Украине.

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Таким образом уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.

Соединенные Штаты после решения Польши заявили, что по-прежнему не планируют отправлять в Украину американские самолеты F-16.

Темы: СловакияистребителивойнаУкраина
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