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Держпошта Литви призупинила відправку посилок до Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 11:14

Через нові вимоги до відправлень до Росії, пов'язані з міжнародними санкціями, Пошта Литви тимчасово призупинила доставку посилок з товарами в цю країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Нові вимоги до таких посилок встановлює латвійська пошта - досі посилки з Литви до Росії йшли через неї транзитом.

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"Пошта Латвії повідомила, що з метою належного виконання санкцій Європейського Союзу проти Росії вона більше не прийматиме поштові посилки, в яких пересилаються предмети, якщо не будуть надані додаткові дані, що описують категорію предметів", - йдеться в заяві литовської пошти.

За словами пошти, поки що не зрозуміло, як передати такі дані, але компанія каже, що шукає рішення для відправлення посилок до Росії.

"Наразі Пошта Литви не має рішення про те, як передавати необхідні дані, тому вона не може виконати цю вимогу. Пошта Латвії не встановила перехідний період для змін, тому Пошта Литви не змогла підготуватися до них заздалегідь", - заявили на пошті.

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Письмова кореспонденція - листи і листівки - продовжують відправлятися до Росії.

У березні минулого року Пошта Литви припинила відправку комерційних посилок до Росії, поштові відділення також припинили грошові перекази до і з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа у Європарламенті заявив, що Європейський Союз, який прагне до безпеки, має посилити санкції проти Росії і прийняти нових членів.

Теми: ЛитваРосіяпошта
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