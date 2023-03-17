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Госпочта Литвы приостановила отправку посылок в Россию

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 11:14

Из-за новых требований к отправлениям в Россию, связанных с международными санкциями, Почта Литвы временно приостановила доставку посылок с товарами в эту страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Новые требования к таким посылкам устанавливает латвийская почта - до сих пор посылки из Литвы в Россию шли через нее транзитом.

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"Почта Латвии сообщила, что с целью надлежащего выполнения санкций Европейского Союза против России она больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются предметы, если не будут предоставлены дополнительные данные, описывающие категорию предметов", - говорится в заявлении литовской почты.

Пока не ясно, как передать такие данные, но в компании говорят, что ищут решение для отправки посылок в Россию.

"У Почты Литвы пока нет решения о том, как передавать необходимые данные, поэтому она не может выполнить это требование. Почта Латвии не установила переходный период для изменений, поэтому Почта Литвы не смогла подготовиться к ним заранее", - заявили в компании.

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Письменная корреспонденция - письма и открытки - продолжают отправляться в Россию.

В марте прошлого года Почта Литвы прекратила отправку коммерческих посылок в Россию, почтовые отделения также прекратили денежные переводы в и из России и Беларуси.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа в Европарламенте заявил, что Европейский Союз, стремясь к безопасности, должен усилить санкции против России и принять новых членов.

Темы: ЛитваРосcияпочта
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