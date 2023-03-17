Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госпочта Литвы приостановила отправку посылок в Россию

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 12:14

Из-за новых требований к отправлениям в Россию, связанных с международными санкциями, Почта Литвы временно приостановила доставку посылок с товарами в эту страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Новые требования к таким посылкам устанавливает латвийская почта - до сих пор посылки из Литвы в Россию шли через нее транзитом.

"Почта Латвии сообщила, что с целью надлежащего выполнения санкций Европейского Союза против России она больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются предметы, если не будут предоставлены дополнительные данные, описывающие категорию предметов", - говорится в заявлении литовской почты.

Пока не ясно, как передать такие данные, но в компании говорят, что ищут решение для отправки посылок в Россию.

"У Почты Литвы пока нет решения о том, как передавать необходимые данные, поэтому она не может выполнить это требование. Почта Латвии не установила переходный период для изменений, поэтому Почта Литвы не смогла подготовиться к ним заранее", - заявили в компании.

Письменная корреспонденция - письма и открытки - продолжают отправляться в Россию.

ВИДЕО ДНЯ

В марте прошлого года Почта Литвы прекратила отправку коммерческих посылок в Россию, почтовые отделения также прекратили денежные переводы в и из России и Беларуси.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа в Европарламенте заявил, что Европейский Союз, стремясь к безопасности, должен усилить санкции против России и принять новых членов.

Темы: ЛитваРосcияпочта
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

$15,6 миллиарда на 4 года: Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала

Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ

видеоВ ОП показали последствия ракетного удара по Одессе

Нефтяной бизнес Медведчука в РФ пополнился двумя сетями АЗС – "Схемы"

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Все новости...
Литва
"Нова пошта" у понеділок відкриє перше відділення в Литві
Экс-глава МИД Литвы: Россия не супердержава, а суперпроблема
Сейм Литвы призвал не допускать россиян и белорусов к Олимпийским играм
Последние новости
05:15
Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ
04:50
обновлено от 00:40В Киеве и ряде областей объявляли тревогу
04:42
В Хмельницкой области не зафиксированы "прилеты" – ОВА
03:25
Прокурор МУС: Украинские дети – не "военная добыча"
02:41
В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА
02:26
На Житомирщине работает ПВО
01:41
В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС
01:17
На Киевщине работают силы ПВО – ОВА
00:21
Обстрелы Сумщины: враг бил по 7 громадам
23:55
В Германии мужчину, который носил Z-футболку, обязали задонатить на помощь украинцам
Все новости...