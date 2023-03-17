З полону у Сирії повернули додому 2 українських жінок та 6 дітей – ГУР

Головне управління розвідки повідомило, що визволило громадян України з сирійського полону – додому повернули 2 жінок і 6 дітей.

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно ГУР: "Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей – вночі (17 березня – ред.) вони перетнули державний кордон".

Деталі: Повідомляється, що громадян України на території Сирії утримували в жахливих умовах.

У розвідці зазначили, що навіть пропри російську агресивну війну, Україна не забуває про своїх громадян у біді і "продовжує боротися за кожного полоненого" у "будь-якій точці земної кулі".



