Из плена в Сирии вернули домой 2 украинских женщин и 6 детей – ГУР
Пятница, 17 марта 2023, 11:13
Главное управление разведки сообщило, что освободило граждан Украины из сирийского плена – домой вернули 2 женщин и 6 детей.
Источник: ГУР в Telegram
Дословно ГУР: "Военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей – ночью (17 марта – ред.) они пересекли государственную границу".
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Детали: Сообщается, что граждан Украины на территории Сирии удерживали в ужасных условиях.
В разведке отметили, что даже несмотря на российскую агрессивную войну, Украина не забывает о своих гражданах в беде и "продолжает бороться за каждого пленного" в "любой точке земного шара".