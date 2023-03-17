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Из плена в Сирии вернули домой 2 украинских женщин и 6 детей – ГУР

Ирина БалачукПятница, 17 марта 2023, 11:13
Из плена в Сирии вернули домой 2 украинских женщин и 6 детей – ГУР
Освобожденные гражданки Украины. Фото ГУР

Главное управление разведки сообщило, что освободило граждан Украины из сирийского плена – домой вернули 2 женщин и 6 детей.

Источник: ГУР в Telegram

Дословно ГУР: "Военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей – ночью (17 марта – ред.) они пересекли государственную границу".

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Детали: Сообщается, что граждан Украины на территории Сирии удерживали в ужасных условиях.

В разведке отметили, что даже несмотря на российскую агрессивную войну, Украина не забывает о своих гражданах в беде и "продолжает бороться за каждого пленного" в "любой точке земного шара".

Темы: УкраинаСирияпленные
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