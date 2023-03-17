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У Києві скоротять комендантську годину, в області – планують

Тетяна Лозовенко, Ірина БалачукП'ятниця, 17 березня 2023, 13:00
У Києві скоротять комендантську годину, в області – планують
КИЇВ, ФОТО: GETTY IMAGES

У Києві скоротять комендантську годину з 26 березня, в області також планують зменшити її тривалість.

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації, мер Києва Віталій Кличко в Telegram, пресслужба КОВА в коментарі УП

Деталі: За словами Кличка, скорочення комендатської години в столиці планується з 26 березня. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. Метро і наземний громадський транспорт змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – працюватимуть на годину довше. Магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу.

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Кличко повідомив, що у Київській області комендантську годину теж скоротять. Вона також триватиме з 00:00 до 05:00 щодоби. 

Крім того, за його словами, більшість обласних центрів України теж скоротили час дії комендантської години.

У КМВА наголосили, що загрози для столиці та її мешканців досі існують, тому безпекові заходи можуть посилити у разі виникнення підстав. Процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години ще триває.

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Доповнено: Пресслужба КОВА у коментарі УП повідомила, що рішення про скорочення комендантської години ще не прийняте.

"Рішення про скорочення комендантської години на Київщині планується, але воно ще не прийняте, документа нема. Наступного тижня комендантська година діятиме як і нині з 23:00 до 5:00. Рішення щодо перегляду часу дії комендантської години буде прийматися на наступному тижні", – наголосили у КОВА.

Теми: Київкомендантська година
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