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У Києві скоротять комендантську годину, в області – планують

Тетяна Лозовенко, Ірина БалачукП'ятниця, 17 березня 2023, 14:00
У Києві скоротять комендантську годину, в області – планують
КИЇВ, ФОТО: GETTY IMAGES

У Києві скоротять комендантську годину з 26 березня, в області також планують зменшити її тривалість.

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації, мер Києва Віталій Кличко в Telegram, пресслужба КОВА в коментарі УП

Деталі: За словами Кличка, скорочення комендатської години в столиці планується з 26 березня. Вона триватиме з 00:00 до 05:00. Метро і наземний громадський транспорт змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – працюватимуть на годину довше. Магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу.

Кличко повідомив, що у Київській області комендантську годину теж скоротять. Вона також триватиме з 00:00 до 05:00 щодоби. 

Крім того, за його словами, більшість обласних центрів України теж скоротили час дії комендантської години.

У КМВА наголосили, що загрози для столиці та її мешканців досі існують, тому безпекові заходи можуть посилити у разі виникнення підстав. Процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години ще триває.

Доповнено: Пресслужба КОВА у коментарі УП повідомила, що рішення про скорочення комендантської години ще не прийняте.

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"Рішення про скорочення комендантської години на Київщині планується, але воно ще не прийняте, документа нема. Наступного тижня комендантська година діятиме як і нині з 23:00 до 5:00. Рішення щодо перегляду часу дії комендантської години буде прийматися на наступному тижні", – наголосили у КОВА.

Теми: Київкомендантська година
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