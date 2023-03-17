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В Киеве сократят комендантский час, в области – планируют

Татьяна Лозовенко, Ирина БалачукПятница, 17 марта 2023, 13:00
В Киеве сократят комендантский час, в области – планируют
Київ, фоТО: GETTY IMAGES

В Киеве сократят комендантский час с 26 марта, в области также планируют уменьшить его продолжительность.

Источник: пресс-служба Киевской городской военной администрации, мэр Киева Виталий Кличко, пресс-служба КОВА в комментарии УП

Детали: По словам Кличко, сокращение комендатского часа в столице планируется с 26 марта. Он будет длиться с 00:00 до 05:00. Метро и наземный общественный транспорт изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа - будут работать на час дольше. Магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу.

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В Киевской области комендатский час тоже сократят. Он также будет длиться с 00:00 до 05:00 ежесуточно.

Кличко сообщил, что большинство областных центров Украины тоже сократили время действия комендантского часа.

В КГВА отметили, что угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют, поэтому меры безопасности могут усилить в случае возникновения оснований. Процедурное согласование по срокам и порядку изменения продолжительности комендантского часа еще продолжается.

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Дополнено: Пресс-служба КОВА в комментарии УП сообщила, что решение о сокращении комендантского часа еще не принято.

"Решение о сокращении комендантского часа на Киевщине планируется, но оно еще не принято, документа нет. На следующей неделе комендантский час будет действовать как и сейчас с 23:00 до 5:00. Решение о пересмотре времени действия комендантского часа будет приниматься на следующей неделе", - отметили в КОВА.

Темы: Киевкомендантский час
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