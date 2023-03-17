Глава МЗС шкодує, що Папа за час війни так і не доїхав до України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба шкодує, що Папа Римський Франциск за час війни ще не відвідав Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

На думку міністра, сильна переговорна позиція України в потенційних майбутніх переговорах з РФ після закінчення війни передбачає створення якомога сильнішої коаліції підтримки, альянсу, який, на його думку, не включає Папу Римського.

Реклама:

Кулеба сказав, що не йому, а Богові судити Святішого Отця.

"Ми глибоко шкодуємо, що Папа не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни", – зазначив він.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск заявив, що готовий відвідати Україну, але лише за умови, що після цього обов’язково відвідає Москву.

ВІДЕО ДНЯ

Він також сказав, що пропонував українському президенту Володимиру Зеленському приїхати до Ватикану для аудієнції.

Читайте також: Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка.