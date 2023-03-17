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Глава МЗС шкодує, що Папа за час війни так і не доїхав до України

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 11:36

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба шкодує, що Папа Римський Франциск за час війни ще не відвідав Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

На думку міністра, сильна переговорна позиція України в потенційних майбутніх переговорах з РФ після закінчення війни передбачає створення якомога сильнішої коаліції підтримки, альянсу, який, на його думку, не включає Папу Римського.

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Кулеба сказав, що не йому, а Богові судити Святішого Отця.

"Ми глибоко шкодуємо, що Папа не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни", – зазначив він.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск заявив, що готовий відвідати Україну, але лише за умови, що після цього обов’язково відвідає Москву.

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Він також сказав, що пропонував українському президенту Володимиру Зеленському приїхати до Ватикану для аудієнції.

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Теми: Папа РимськийУкраїнаМЗС
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