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Глава МИД сожалеет, что Папа за время войны так и не доехал в Украину

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 11:36

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сожалеет, что Папа Римский Франциск за время войны еще не посетил Украину.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

По мнению министра, сильная переговорная позиция Украины в потенциальных будущих переговорах с РФ после окончания войны предусматривает создание как можно более сильной коалиции поддержки, альянса, который, по его мнению, не включает Папу Римского.

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Кулеба сказал, что не ему, а Богу судить Святейшего Отца.

"Мы глубоко сожалеем, что Папа не нашел возможности посетить Украину с начала войны", - отметил он.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск заявил, что готов посетить Украину, но только при условии, что после этого обязательно посетит Москву.

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Он также сказал, что предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать в Ватикан для аудиенции.

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Темы: Папа РимскийУкраинаМИД
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