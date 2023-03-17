Глава МИД сожалеет, что Папа за время войны так и не доехал в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сожалеет, что Папа Римский Франциск за время войны еще не посетил Украину.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

По мнению министра, сильная переговорная позиция Украины в потенциальных будущих переговорах с РФ после окончания войны предусматривает создание как можно более сильной коалиции поддержки, альянса, который, по его мнению, не включает Папу Римского.

Кулеба сказал, что не ему, а Богу судить Святейшего Отца.

"Мы глубоко сожалеем, что Папа не нашел возможности посетить Украину с начала войны", - отметил он.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск заявил, что готов посетить Украину, но только при условии, что после этого обязательно посетит Москву.

Он также сказал, что предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать в Ватикан для аудиенции.

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