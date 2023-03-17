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На Буковині закрили частину "пунктів незламності", бо нема проблем зі світлом

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 17 березня 2023, 12:03
На Буковині закрили частину пунктів незламності, бо нема проблем зі світлом
"ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ" В ХЕРСОНІ, ФОТО З TELEGRAM ексзаступника голови ОП кирила ТИМОШЕНКА

У Чернівецькій області перевели частину "пунктів незламності" у режим "готові до відкриття", бо ситуація зі світлом поліпшилися. 

Джерело: пресслужба Чернівецької обласної військової адміністрації

Дослівно: "Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря".

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Деталі: Таким чином, з 15 березня  в області функціонує 131 "пункт незламності". Станом на 19 лютого на Буковині їх було 313.

В ОВА наголосили, що "пункти незламності" запрацюють у разі погіршення безпекової ситуації в енергетичній сфері. 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше пункти незламності у Чернігові також перевели у "режим готовності".

Теми: Чернівецька областьпункти незламностіелектроенергіяенергетика
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