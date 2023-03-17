На Буковині закрили частину "пунктів незламності", бо нема проблем зі світлом

"ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ" В ХЕРСОНІ, ФОТО З TELEGRAM ексзаступника голови ОП кирила ТИМОШЕНКА

У Чернівецькій області перевели частину "пунктів незламності" у режим "готові до відкриття", бо ситуація зі світлом поліпшилися.

Джерело: пресслужба Чернівецької обласної військової адміністрації

Дослівно: "Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря".

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Деталі: Таким чином, з 15 березня в області функціонує 131 "пункт незламності". Станом на 19 лютого на Буковині їх було 313.

В ОВА наголосили, що "пункти незламності" запрацюють у разі погіршення безпекової ситуації в енергетичній сфері.

Що цьому передувало:

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