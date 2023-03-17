На Буковині закрили частину "пунктів незламності", бо нема проблем зі світлом
П'ятниця, 17 березня 2023, 12:03
У Чернівецькій області перевели частину "пунктів незламності" у режим "готові до відкриття", бо ситуація зі світлом поліпшилися.
Джерело: пресслужба Чернівецької обласної військової адміністрації
Дослівно: "Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ та ТНС у зв’язку з поліпшенням ситуації з електропостачанням і враховуючи покращення погодних умов та подальший прогноз підвищення середньодобової температури повітря".
Реклама:
Деталі: Таким чином, з 15 березня в області функціонує 131 "пункт незламності". Станом на 19 лютого на Буковині їх було 313.
В ОВА наголосили, що "пункти незламності" запрацюють у разі погіршення безпекової ситуації в енергетичній сфері.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше пункти незламності у Чернігові також перевели у "режим готовності".