На Буковине закрыли часть "пунктов несокрушимости", потому что нет проблем со светом

"ПУНКТ НЕзламности" В ХЕРСОНЕ, ФОТО ИЗ TELEGRAM экс-заместителя председателя ОП Кирилла ТИМОШЕНКО

В Черновицкой области перевели часть "пунктов незламности" в режим "готовы к открытию", потому что ситуация со светом улучшилась.

Источник: пресс-служба Черновицкой областной военной администрации

Дословно: "Такое решение приняли на заседании комиссии ТЭБ и ТЧС в связи с улучшением ситуации с электроснабжением и учитывая улучшение погодных условий и дальнейший прогноз повышения среднесуточной температуры воздуха".

Детали: Таким образом, с 15 марта в области функционирует 131 "пункт незламности". По состоянию на 19 февраля на Буковине их было 313.

В ОВА отметили, что "пункты незламности" заработают в случае ухудшения ситуации с безопасностью в энергетической сфере.

Что этому предшествовало:

Ранее пункты несокрушимости в Чернигове также перевели в "режим готовности".