На Буковине закрыли часть "пунктов несокрушимости", потому что нет проблем со светом
Пятница, 17 марта 2023, 12:03
В Черновицкой области перевели часть "пунктов незламности" в режим "готовы к открытию", потому что ситуация со светом улучшилась.
Источник: пресс-служба Черновицкой областной военной администрации
Дословно: "Такое решение приняли на заседании комиссии ТЭБ и ТЧС в связи с улучшением ситуации с электроснабжением и учитывая улучшение погодных условий и дальнейший прогноз повышения среднесуточной температуры воздуха".
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Детали: Таким образом, с 15 марта в области функционирует 131 "пункт незламности". По состоянию на 19 февраля на Буковине их было 313.
В ОВА отметили, что "пункты незламности" заработают в случае ухудшения ситуации с безопасностью в энергетической сфере.
Что этому предшествовало:
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- Ранее пункты несокрушимости в Чернигове также перевели в "режим готовности".