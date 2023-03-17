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На Буковине закрыли часть "пунктов несокрушимости", потому что нет проблем со светом

Татьяна ЛозовенкоПятница, 17 марта 2023, 13:03
На Буковине закрыли часть пунктов несокрушимости, потому что нет проблем со светом
"ПУНКТ НЕзламности" В ХЕРСОНЕ, ФОТО ИЗ TELEGRAM экс-заместителя председателя ОП Кирилла ТИМОШЕНКО

В Черновицкой области перевели часть "пунктов незламности" в режим "готовы к открытию", потому что ситуация со светом улучшилась. 

Источник: пресс-служба Черновицкой областной военной администрации

Дословно: "Такое решение приняли на заседании комиссии ТЭБ и ТЧС в связи с улучшением ситуации с электроснабжением и учитывая улучшение погодных условий и дальнейший прогноз повышения среднесуточной температуры воздуха".

Детали: Таким образом, с 15 марта в области функционирует 131 "пункт незламности". По состоянию на 19 февраля на Буковине их было 313.

В ОВА отметили, что "пункты незламности" заработают в случае ухудшения ситуации с безопасностью в энергетической сфере. 

Что этому предшествовало: 

  • Ранее пункты несокрушимости в Чернигове также перевели в "режим готовности".

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Темы: Черновицкая областьпункты несокрушимостиэлектроэнергияэнергетика
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