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Кулеба закликав партнерів прискоритися з постачанням боєприпасів

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 13:26

Глава МЗС Дмитро Кулеба просить партнерів України прискорити постачання боєприпасів, адже кожний день затримки означає чиюсь загибель на фронті.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що західні союзники не надавали Україні військової підтримки достатньо швидко, тому що вони не були готові до конфлікту такого ж масштабу, як Перша світова війна.

Він наголосив на потребах України в артилерійських снарядах.

"Ми хочемо, щоб партнери діяли швидше. І якщо одна поставка відкладається на один день, це означає, що хтось загине на лінії фронту", - сказав Кулеба.

"Це означає, що хтось, хто міг би бути ще живим, загине", - додав він.

Як зазначається, ніде потреба в боєприпасах не є більшою, ніж у Бахмуті, де українські війська вже понад сім місяців тримають оборону проти неодноразових російських спроб захопити місто.

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Це, за словами Кулеби, "емоційно дуже складно" через понесені втрати.

Але, зазначив він, якщо Бахмут впаде, то наступними будуть інші міста: "Тому для того, щоб врятувати життя там... ми повинні боротися в Бахмуті стільки, скільки зможемо фізично".

Напередодні Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили українську "формулу миру" і способи прискорення постачань артилерійських боєприпасів.

Теми: Кулеба ДмитроМЗСзброя
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