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Кулеба закликав партнерів прискоритися з постачанням боєприпасів

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 12:26

Глава МЗС Дмитро Кулеба просить партнерів України прискорити постачання боєприпасів, адже кожний день затримки означає чиюсь загибель на фронті.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що західні союзники не надавали Україні військової підтримки достатньо швидко, тому що вони не були готові до конфлікту такого ж масштабу, як Перша світова війна.

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Він наголосив на потребах України в артилерійських снарядах.

"Ми хочемо, щоб партнери діяли швидше. І якщо одна поставка відкладається на один день, це означає, що хтось загине на лінії фронту", - сказав Кулеба.

"Це означає, що хтось, хто міг би бути ще живим, загине", - додав він.

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Як зазначається, ніде потреба в боєприпасах не є більшою, ніж у Бахмуті, де українські війська вже понад сім місяців тримають оборону проти неодноразових російських спроб захопити місто.

Це, за словами Кулеби, "емоційно дуже складно" через понесені втрати.

Але, зазначив він, якщо Бахмут впаде, то наступними будуть інші міста: "Тому для того, щоб врятувати життя там... ми повинні боротися в Бахмуті стільки, скільки зможемо фізично".

Напередодні Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили українську "формулу миру" і способи прискорення постачань артилерійських боєприпасів.

Теми: Кулеба ДмитроМЗСзброя
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