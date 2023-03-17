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Кулеба призвал партнеров ускориться с поставками боеприпасов

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 12:26

Глава МИД Дмитрий Кулеба просит партнеров Украины ускорить поставки боеприпасов, ведь каждый день задержки означает чью-то гибель на фронте.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что западные союзники не предоставляли Украине военной поддержки достаточно быстро, потому что они не были готовы к конфликту такого же масштаба, как Первая мировая война.

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Он отметил потребности Украины в артиллерийских снарядах.

"Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. И если одна поставка откладывается на один день, это означает, что кто-то погибнет на линии фронта", - сказал Кулеба.

"Это означает, что кто-то, кто мог бы быть еще жив, погибнет", - добавил он.

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Как отмечается, нигде нет потребности в боеприпасах выше, чем в Бахмуте, где украинские войска уже более семи месяцев держат оборону против неоднократных российских попыток захватить город.

Это, по словам Кулебы, "эмоционально очень сложно" из-за понесенных потерь.

Но, отметил он, если Бахмут падет, то следующими будут другие города: "Поэтому для того, чтобы спасти жизни там... мы должны бороться в Бахмуте столько, сколько сможем физически".

Накануне Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили украинскую "формулу мира" и способы ускорения поставок артиллерийских боеприпасов.

Темы: Кулеба ДмитрийМИДоружие
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