Нардеп від "Євросолідарності" Забродський складає мандат

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата від фракції "Європейскої солідарності" Михайла Забродського.

Джерело: сайт ВРУ, народний депутат Ярослав Юрчишин у Telegram, джерела УП

Деталі: Він є також генерал-лейтенантом ЗСУ. За даними джерел УП, Забродський може отримати посаду в Генеральному штабі.

Нагадаємо: Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат України 9 скликання від "Євросолідарності". Командувач Десантно-штурмових військ (2015 - 2019), перший заступник керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівник aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017), герой України.