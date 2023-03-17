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Нардеп від "Євросолідарності" Забродський складає мандат

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 17 березня 2023, 13:46
Нардеп від Євросолідарності Забродський складає мандат
Михайло Забродський, фото: Facebook

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата від фракції "Європейскої солідарності" Михайла Забродського.

Джерело: сайт ВРУ, народний депутат Ярослав Юрчишин у Telegram, джерела УП

Деталі: Він є також генерал-лейтенантом ЗСУ. За даними джерел УП, Забродський може отримати посаду в Генеральному штабі.

 

Нагадаємо: Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат України 9 скликання від "Євросолідарності". Командувач Десантно-штурмових військ (2015 - 2019), перший заступник керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівник aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017), герой України.

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Теми: Верховна РадаЄвропейська солідарність
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