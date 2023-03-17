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Нардеп от "Евросолидарности" Забродский слагает мандат

Станислав ПогориловПятница, 17 марта 2023, 13:46
Нардеп от Евросолидарности Забродский слагает мандат
Михаил Забродский, фото: Facebook

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата от фракции "Европейской солидарности" Михаила Забродского.

Источник: сайт ВРУ, народный депутат Ярослав Юрчишин в Telegram, источники УП

Детали: Он является также генерал-лейтенантом ВСУ. По данным источников УП, Забродский может получить должность в Генеральном штабе.

 

По данным источников УП Забродский может получить должность в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним: Михаил Забродский - генерал-лейтенант ЗСУ, Народный депутат Украины 9 созыва от Евросолидарности. Командующий Десантно-штурмовых войск (2015 - 2019), первый заместитель руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководитель антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017), герой Украины.

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Темы: Верховная РадаЕвропейская солидарность
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