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Прем'єру Ірландії довелось вибачитися за жарт про роман Клінтона і Левінскі

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 14:15
Прем'єру Ірландії довелось вибачитися за жарт про роман Клінтона і Левінскі
Лео Варадкар. фото з Вікіпедії

Прем'єр-міністру Ірландії Лео Варадкару довелось вибачатися за жарт, який він розповів у Вашингтоні, з натяком на сексуальний скандал довкола експрезидента США Білла Клінтона.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

Варадкар, відомий своїми неочікуваними жартами, що часом обертаються проти нього, виступив у Вашингтоні перед стажерами Капітолійського пагорба. Він розповідав аудиторії, як сам був стажером у Вашингтоні наприкінці другого терміну колишнього президента Білла Клінтона.

Під час розповіді глава ірландського уряду пожартував, що був стажером, "коли деякі батьки мали привід для занепокоєння" через те, що може статися з їхніми дітьми-стажерами у Вашингтоні.

Цей натяк викликав сміх і згодом - швидке вибачення Варадкара через його офіційного представника.

"(Прем’єр-міністр. - Ред.) згадував про свою роботу у Вашингтоні стажером 23 роки тому. Він зробив непродумане, недоречне зауваження, через яке шкодує. Він просить вибачення за будь-яку образу, яку міг комусь завдати", - сказав представник Варадкара.

Експрезиденту США Біллу Клінтону оголосили імпічмент у 1998 році за звинуваченням у неправдивих свідченнях та перешкоджанні правосуддю у зв'язку з тим, що він збрехав під присягою про роман зі стажеркою Білого дому Монікою Левінскі.

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Варадкар виступав перед стажерами після того, як прийшов з іншого заходу в Джорджтаунському університеті, де сидів поруч із дружиною колишнього президента Гілларі Клінтон.

У 2019 році Варадкар потрапив у курйозну ситуацію, коли священник вручив йому пляшечку святої води "для захисту" перед зустріччю з тогочасним британським колегою Борисом Джонсоном.

Теми: Ірландіяскандал
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